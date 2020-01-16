工業電腦大廠研華（2395）今（16）日於林口物聯網園區舉辦2020年首場智能服務事業群全球夥伴會議，以「解構產業生態價值鏈，驅動共創智慧物聯城市」為主軸，說明如何透過建構智能服務解決方案特許經營生態系統，打造智慧城市服務業物聯網。

此次會議共有全球近40國、超過300位客戶夥伴與會，並有近40個攤位展示最新智慧城市物聯網解決方案，包括28個由研華與夥伴共創的解決方案，如零售、物流、醫療服務物聯網解決方案，及智慧病房、人臉辨識、智能餐飲、智慧冷鏈物流、物品辨識自助結帳等。

研華智能服務事業群副總經理江明志表示，智能服務事業群是推動產業物聯網發展3階段中應用方案的最佳實踐平台，將針對零售餐飲、物流、醫療、智慧城市等垂直市場，以建構智能服務解決方案特許經營生態系統、打造服務物聯網產業生態系統為首要目標。

研華說明，將以發展智能服務物聯網，藉由解決方案特許夥伴經營計畫（DFSI Solution Franchise Program）提供垂直產業解決方案，並新創醫療、零售與物流領域系統整合商（DFSI），發展產業專注方案等3方向，建構智能服務解決方案特許經營生態系統。

研華表示，將積極邁向零售餐飲、物流、醫療、智慧城市等垂直市場雲服務市場，以合資及獲投資方式，與夥伴共創（Co-Creation）與經營深入垂直產業的各項解決方案，預計今年在台灣新創2個DFSI，以發展醫療、零售與物流等產業專注解決方案。

同時，研華將針對零售、物流、醫療、智能城市、餐飲服務等垂直產業，解構服務物聯網的基礎平台建設與服務流程，以開放工業應用軟體（I.App）及共享API重構產業發展，並共創打造服務物聯網產業生態系統。

此次會議聚焦展示由端到雲、各產業應用的智慧城市服務物聯網方案，包括智慧邊緣運算、場域解決方案工業應用軟體（Service-IoT I.App）、物聯網中樞裝置管理DeviceOn、產業人工智慧與服務物聯網雲平台、室內外自助服務系統與智慧基座路燈等關鍵領域的突破及成長。

江明志表示，將以驅動人工智慧與智能服務物聯網解決方案的永續成長、建構服務物聯網產業夥伴生態體系，成為全球服務業物聯網平台的絕對領導者，與夥伴共創智聯網（AIoT）未來作為會議焦點，盼達成解構智慧城市服務業物聯網、共創智能服務生態價值鏈目標。

(時報資訊)