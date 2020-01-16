揮別明星中鋒恩比德因為手術歸隊遙遙無期陰影，七六人16日驚險擋住籃網的最後反撲，更靠先發前鋒托必亞斯哈里斯讀秒階段貢獻關鍵4分，最後以117比106擊退厄文領軍的籃網，中止最近2連敗，接下來就等恩比德傷情公布了。

原本打到最後3分鐘左右，籃網追到只差2分的緊張局面，托必亞斯哈里斯卻在最後2分20秒投進關鍵三分球，儘管籃網仍未放棄追分，可惜接下來哈里斯徹底主宰戰局，個人包辦七六人所得最後6分，也讓籃網的反撲氣焰徹底熄滅。

托必亞斯哈里斯全場投20中14，含三分球投6中4，除了攻下全場最高34分，另有10籃板、3助攻，七六人幾乎靠他一己之力守住勝果，班西蒙斯也替七六人貢獻20分、11助攻與6籃板，賈許理查生與寇克馬茲各有15分進帳。

籃網則以丁維迪26分、8助攻表現較佳，賈瑞特艾倫17分、10籃板，才剛傷癒歸隊的厄文手感低迷，全場投21中6，拿14分、6籃板及4助攻，籃網不僅輸掉球賽，替補中鋒狄安卓喬丹也因手指脫臼提前退場，詳細傷情仍有待公布。

(中時 )