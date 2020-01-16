趙麗穎被拍雨天仍在趕拍戲。（圖／取自新浪娛樂）

32歲流量女星趙麗穎前年閃婚嫁給「蘭陵王」馮紹峰，去年兩人生下一子，趙麗穎則在產後5月就復出亮相，去年9月更接下復出戲劇作品《有翡》。今(16日)熱傳她綁著馬尾，穿著黑色羽絨外套，淋雨準備上車工作的照片，讓不少網友都說對她佩服的五體投地。

馮紹峰和趙麗穎去年為了迎接寶貝兒子神隱了一段時間，之後馮紹峰受訪，透露因老婆雖然當媽，但還是太喜歡拍戲這份工作，他為了支持另一半，計畫將工作減量，好讓趙麗穎能無後顧之憂地出門拍戲，可見愛妻之心。

馮紹峰後來參加實境節目，更分享了和趙麗穎相處點滴，指老婆個性太理性成熟，自己有時都懷疑趙麗穎是真的喜歡自己，還是只是到了適婚年齡便找個人嫁了，去年趙麗穎復出和王一博演出新劇《有翡》，最近有網友拍到劇組仍在趕拍內容，而趙麗穎當天頂著寒風和冷雨，在工作人員幫忙撐傘下火速上車，粉絲除了稱讚她敬業，也誇趙麗穎外貌仍和產前差不多，一張鵝蛋臉加上馬尾，少女味十足。

(中時電子報)