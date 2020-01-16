高雄市長韓國瑜15日在香蕉碼頭與獨居長輩圍爐。(圖/摘自韓國瑜臉書)

財信傳媒董事長謝金河選後爆料，稱韓國瑜「每天喝酒，不喝睡不著覺」，韓國瑜辦公室已發聲明駁斥並非事實。營養師也表示，以為睡前小酌幾杯可以助眠，其實錯了！

喝酒真的能助眠嗎？《元氣網》報導，台安醫院營養師劉怡里表示，雖然酒精有安定神經的作用，可以達到放鬆效果，等體內酒精代謝後，更容易在半夜醒來；精神科醫師陳家駒也表示，酒精會導致淺眠，反而影響睡眠品質。

醫師提醒，酒精助眠的效果非常短暫，幾個小時內就會出現反彈，導致整夜淺眠多夢，長期下來會使失眠問題更嚴重。此外，飲酒過量還會造成肝臟、腸胃道等生理疾病，甚至導致酒精性肝炎。

針對謝金河在工商協進會演講時指稱，韓國瑜不喝睡不著覺的説法，韓辦指出，韓市長近日專注高雄市政，除少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性的敬酒外，幾乎滴酒不沾，盼謝金河身為專業財經媒體人，能明辨是非。

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(中時電子報)