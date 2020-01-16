警方提供停車資訊。（台中市警2分局提供／張妍溱台中傳真）

為期15天的台中市北區一中街年貨大街19日開跑，兼具美食購物、流行時尚、娛樂休閒搭上年貨採買人潮，市警二分局規劃每天從中午11時至晚間11時實施交通管制封街措施，讓民眾有個安全及動線流暢的逛夜市及採辦年貨空間，呼籲民眾遵循員警指揮及遵守交通規則，避免交通阻塞及意外事故發生。

警方表示，今年的一中年貨大街有逾100個攤商進駐，且緊鄰台中熱門景點一中商圈夜市，預計開幕首日即湧入大批遊客，對當地交通形成極大的壓力，活動前1天下午就開始進行封路管制及車輛疏散，週邊道路設置交通告示牌提醒用路人提前改道，水利大樓前設置交安宣導攤位，提供即時服務。

警方指出，18日下午5時起至2月3日上午6時止，封閉一中街段自育才北路至太平路間（不含育才街口）、育才南街（一中街至尊賢街段），兩側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍場地全面汽、機車禁止通行；活動期間加強周邊易聚集人、車潮地點違停車輛勸導及取締，維持周邊交通秩序及順暢。

(中時 )