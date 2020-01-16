美中於美東時間15日正式簽署第一階段貿易協議後，中共官媒人民日報今天早上發文引述專家解讀稱，這項協議實現「平等、互利、雙贏」。

中美第一階段貿易協議共分7大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易與爭端解決。協議將於30天後生效。

協議簽署後，人民日報客戶端隨即發表題為「平等．互利．雙贏—專家解讀中美第一階段經貿協議」的長文，透過6000多字的解析，向中國社會傳達這份協議「體現了合作共贏的原則」，有利美國，也有利於中國。

在智慧財產權方面，文章引述中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲稱，從協議文本來看，雙方在智慧財產權領域的內容總體是平衡的。

他說，雙方的權利義務是對等的、互惠互利的，既保護美國企業，也保護中國企業，既保護美國企業到中國的投資，也保護中國企業在美國的投資。「把知識產權（智慧財產權）保護好，也有利於更多國外智財權和外資進入中國」。

至於技術轉讓，這位專家說，雙方達成的所有協議都是權利義務對等的，例如雙方收購、設立合資企業時，不得強制對方轉讓技術，「這份雙方平衡的協議，有利於保障我國企業在美國更加公平地開展業務」。

根據協議，中方將增加對美國乳品、牛肉、大豆、水產品、水果、飼料及寵物食品等農產品進口，今後兩年平均進口規模為400億美元。

對此，文章引述中國人民大學經濟學院教授程大為分析，中美雙方農業互補性很強，是天然的農業合作夥伴，擴大自美農產品進口有利於滿足中國消費需求，推進農業供給側結構性改革，提升農業發展品質。

此外，中美雙方將在銀行、證券、保險和電子支付等領域提供公平、有效、非歧視的市場准入待遇。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易研究室主任東艷解析說，「金融服務開放對雙方都是利好，協議中既有中方的承諾，也有美方的承諾，將有利於中國金融企業更好走出去，到美國開展業務」。

至於擴大金融服務開放後，是否會對金融安全產生不利影響，東艷說，從協議內容和近年來的金融開放實踐觀察，中國的金融業開放並非「一放了之」，金融監管部門還將持續完善監管體系，使監管水準與開放程度相適應，進一步保證國家金融安全。

中美經貿摩擦中，匯率問題一度是爭議焦點之一。由於美國曾透過「廣場協議」迫使日圓大幅升值，以此削弱日本產品出口競爭力，因此這次協議內容是否可能為「廣場協議」翻版一事，也引起中國內部廣泛關切。

東艷表示，這次協議有關匯率的內容「體現出平等互利和尊重對方貨幣政策自主權的原則」，包括「不搞競爭性貶值、不將匯率用於競爭性目的」，根本上保障了中國匯率政策自主權，不會帶來如同廣場協議的不利後果。

協議也提出，中方將擴大美國農產品、能源產品、工業製成以及服務產品進口，未來兩年的進口規模，要在2017年基數上增加不少於2000億美元。

對此，程大為認為，中美雙邊貿易具有很強互補性，「擴大進口有利於優化資源配置、調整產業結構、適應消費需求以及促進中國經濟高質量發展」。

中美第一階段協議還包含雙邊評估和爭端解決機制。

復旦大學網絡空間研究基地主任沈逸認為，這一機制是在世界貿易組織（WTO）貿易爭端解決機制之外為中美兩國解決貿易糾紛增加的新管道，並非「另起爐灶」，而且中美雙方權利義務完全對等，絕不是美國監督中國的單邊機制。

中美雖正式簽下第一階段貿易協議，但美方對中國進口商品加徵的懲罰性關稅暫時還不會撤銷，將持續至第二階段協議談判完成。

沈逸認為，中美之間目前達成的是第一階段協議，「關稅退坡也是階段性的，符合預期」。

他強調，這是「美方一些人」近兩年頻頻舞動關稅大棒後，第一次對有關貿易相關方做出關稅退讓，「充分證明中方談判取得了重大成果」。

(中央社)