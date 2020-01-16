節氣之尾「大寒」，中醫師曝養生四大重點。（圖／扶原中醫體系總院長郭大維醫師提供）

二十四節氣中的「大寒」將至，代表春天要來了！中醫師提醒大家要趁這時候調養身體，避免春天病邪入體，而他也分享一則食譜，大寒吃這碗，全家都補到。

節氣之尾「大寒」是下周一（20日），中醫師郭大維建議，大寒時要好好調養身體，否則春天恐受病邪入侵，引發身體不適，也對此提出了養生的四大原則，選對食物養氣血、睡前泡腳、日出再行動、熱敷防腰寒。

中醫師說，大寒的養生飲食要切忌黏硬、生冷的食物，依個人體質選擇適合的進補方式，而他也分享「何首烏雞湯」食譜表示，多數人的體質其實都適用這款補身湯，煮一鍋全家都能一起吃。

何首烏雞湯食材。（圖／扶原中醫體系總院長郭大維醫師提供）

食材：雞肉適量、何首烏3錢、大棗3-5顆、黃耆5錢、山藥2錢、當歸2錢、茯苓2錢、川芎2錢、杜仲1.5錢、炙甘草1.5錢、米酒少許。

步驟：

1.雞肉切塊川燙至雜質浮出。

2.另起一鍋水，加入藥材，再依序放入雞肉和米酒。

3.中大火煮滾後，再轉小火燉20到30分，雞肉軟了就可起鍋。

時令餐桌 何首烏雞湯。（扶原中醫體系總院長郭大維醫師提供）

(中時電子報)