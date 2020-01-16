下個禮拜就是農曆新年，許多人都會與親友大啖美食，享受團聚的時光。醫師表示，大吃大喝可能導致膽固醇濃度高，進而形成膽結石。尾牙、春酒期間，門診中因膽結石而就醫的患者有增加的趨勢，主要的症狀為上腹疼痛，多在飯後發作。

膽囊是儲存消化液-膽汁的地方，膽結石的產生與膽汁濃度、膽囊收縮情形以及特殊的感染息息相關。書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，膽結石可分為膽固醇型及色素型。前者好發於肥胖、高油脂飲食者，因膽固醇濃度過高導致；後者則好發於慢性溶血疾病（如：海洋性貧血)）、肝硬化、膽道感染者，因膽紅素濃度高，易形成膽紅酸鹽聚合的色素型膽結石。

身高180公分、體重不到60公斤的吳先生，最近總感覺上腹悶痛。原以為是胃部問題的他，經胃鏡檢查發現無異常，進一步安排上腹部超音波檢查後，才發現膽囊裡有一個1公分大的結石，原來是海洋性貧血所致。

康本初表示，膽結石大約只有2到4成會出現腹部疼痛的症狀，多以右上腹或上腹疼痛來表現，可能會伴隨噁心嘔吐或消化不良，容易在吃完大餐後發作，嚴重時可能導致膽囊炎、膽管炎甚至胰臟炎，若有持續疼痛、發燒、黃疸現象，不及時就醫可能有生命危險。

年節將至各種應酬聚餐少不了，康本初提醒民眾，不論本身體態是胖是瘦，過油過飽的飲食還是應該盡量避免，若有相關症狀，應至腸胃肝膽科進一步檢查。沒有症狀的膽結石，注意飲食，定期追蹤即可，若引起上腹部或右上腹疼痛，則需透過手術切除。

(中時 )