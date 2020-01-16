據投信投顧公會數據，境內基金規模去年12月整體較11月成長1.19%，總計突破4兆元新台幣大關，又再創歷史新高。基金規模創高的3因素包括：一、受惠2019年全球投資氣氛樂觀。二、國人退休理財平台議題發酵。三、境外資金回流等多重因素交互影響。富蘭克林華美投信表示，2020年受惠景氣落底翻揚，加上5G通訊科技新趨勢帶動下，預料全球整體景氣表現仍偏向中性樂觀，而上半年股債等多項資產表現，仍值得期待。

台股基金方面，去年12月台股基金規模較2018年底成長25%。富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股在2019年科技半導體類股領軍，大盤指數不斷創新高，台股又相對亞股具高殖利率4%與科技產業發展優勢，吸引外資持續匯入；而展望2020年預計以5G產業為首，半導體供應鏈仍是領頭羊，建議投資人適度逢回加碼或用定期定額來長期投資。

跨國股票型也持續成長，最受看好的海外股票，仍屬投資新興市場-中國；富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中國市場2020年經濟持續維「穩」，在中央經濟工作會定調2020年政策方針，不僅政策支持、外資匯入、貨幣政策寬鬆，造就股市有基可彈；加上價值面仍相對其他國家偏低，目前北上資金每日持續流入，二月又有MSCI等三大投資機構調升中國A股權重，將促使國際資金持續投入，故建議逢低加碼。

跨國/國內投資指數股票型基金2019年規模也飆漲，富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金經理人黃鈺民表示，受到全球投資風向與投資型態帶動，台灣也吹起指數股票型基金的投資風潮，因其投資過程可享受便利性與更低廉手續費等好處，也使規模越墊越高；建議投資人不妨搭配，如短天期美公債及投資等級美元公司債等指數，用較高流動性的優勢切入，搭配其他類基金一併做資產配置。

(時報資訊)