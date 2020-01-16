IDC宣布，IDC亞太區2020年智慧城市大獎今(16)日開放提名，提名至2月14日截止。2020年IDC亞太智慧城市獎將在14個類別中認可亞太地區(不含日本)的最佳智慧城市計劃。2019年IDC SCAPA獲獎者包括台北市政府、新北市政府、桃園市政府、奧克蘭市議會/奧克蘭交通局、釜山市政府、澳大利亞紐卡斯爾市、新加坡旅遊局、蘇州吳江公安局，和新西蘭惠靈頓市議會。

IDC預測，到2020年全球智慧城市解決方案投資金額將增至1580億美元，其中亞太地區(不含日本)將對該增長做出重大貢獻。IDC Government Insights預計，隨著智慧城市在亞太地區(不含日本)的支出大幅增長，IDC預計今年度的IDC亞太智慧城市獎（SCAPA）的提名城市數量將會再增加。SCAPA已進行了第六個年頭，它使用IDC智慧城市發展指數框架，認可了14個智慧城市功能性電子服務類別中值得服務的私人或公共機構的頂級智慧城市計劃。

IDC亞洲公共部門負責人Gerald Wang表示：近十年來，我們已經看到許多亞太地區經濟體都抵達了2020年戰略總體計劃的終點，人們對城市未來將變成什麼樣子進行了想像。因此，關於「下一步是什麼」的問題，意味著實現未來城市的全新方法，尤其是圍繞數據治理，風險管理，滿足公眾期望以及解決擴展計劃所需的資金需求。

任何組織都可以提名已實施的城市項目或計劃，包括市政當局本身，州或省級機構，解決方案提供商和其他合作夥伴。IDC還鼓勵與公共部門合作的供應商參與此提名階段。

所有入圍的智慧城市項目都將接受公眾投票，並將於2020年3月下旬透過IDC智慧城市網站，IDC智慧城市Facebook粉絲團 和IDC AP Twitter宣布。IDC SCAPA 2020將迎來過去十年智慧城市計劃的浪潮，因為接下來將是智慧城市的新時代。

(時報資訊)