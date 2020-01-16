雙北近年房價表現不同，觀察近兩年台北市房市表現，買方因心態保守，房價呈現一旦漲多就會壓回，而壓回後買盤立刻接手又再上漲，上演蘿蔔蹲的戲碼，不過，新北市靠著不少新興重劃區房價大幅下修，又有輕移民大量湧入，房價不斷的往上墊高。住展雜誌研發長何世昌表示，北台灣新建案房價還是相當穩定，並未受到總統大選的衝擊，房價在風雨中碎步走高。雖然各縣市不管是漲是跌，變動幅度都不大。在這種情況下，不管是賣方開價、或是買方出價，只要貼近合理行情就很有機會成交。但若想開天價或出「芭樂價」，妄想成交都是「阿婆仔生囝」。

據住展雜誌統計，2019年Q4北台灣各縣市新成屋、預售屋成交行情表現，結果顯示房價漲多跌少，其中雙北市與新竹地區房價上揚、基隆市持平，而桃園與宜蘭地區房價走勢相對疲弱。何世昌表示，雖然去年買氣復甦，但因新建案供給量居高不下搶食有限的客源，新建案價格仍維持於「盤緩緩步墊高」的格局，並未因買氣增加而大漲，預料今年初房價也會延續此趨勢不變。

大台北去年Q4房價表現強勢，其中台北市新建案行情止跌走揚，來到84.8萬／坪，季漲約0.71％。若與前年同期相比，則微跌0.3萬／坪，年減約0.35％。近年北市各行政區房價變化多呈現「去年漲多的今年跌」、「去年跌多的今年漲」，或是「上半年漲、下半年跌」、「上半年跌、下半年漲」。北市新建案各行政區房價之所以出現「蘿蔔蹲」的形態，或許意味著買方心態還不夠積極，追價意願仍較保守，價格一旦漲多就會壓回，而壓回後買盤立刻接手又再上漲。

新北市走勢則相對強勁，去年Q4房價來到39.2萬／坪，較前季上漲0.2萬／坪，季漲幅約0.5％，房價已連續三季走升。與前年同期相比，則上漲0.7萬／坪，年漲幅約1.8％。何世昌指出，去年台北市人口大量流失，而流失的人口大多落腳到新北市。由於前幾年新北市許多新興重劃區房價大幅下修，靠著相對親民的價位擄獲消費者的心，又受惠於台北市輕移民大量湧入，需求和房價不斷的往上墊高，去年Q4房價已創下2017年Q2以來、近兩年半新高。

去年Q4房價上漲幅度最大的，則是新竹地區。新竹房價升至22.5萬／坪，季漲近1.4％，中止連二季下挫。新竹以竹市北區漲幅稍大，其他區域房價大多以持平作收。北台灣房價最弱勢的是宜蘭地區，宜蘭去年Q4房價約20.7萬／坪，季跌約0.5％，年跌約2.4％。

(時報資訊)