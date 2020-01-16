國際研究暨顧問機構Gartner表示，2019年全球半導體營收下滑11.9%，但預計2020年半導體市場營收將會上揚。Gartner指出，儘管中美貿易戰似緩解，2019年美國已將華為等中國大陸企業列入出口管制實體名單，迫使華為尋找替代的晶片供應商，像華為獨資成立的海思半導體（HiSilicon），還有日本、台灣、南韓和中國大陸廠商，將是2020年的觀察重點之一。

Gartner研究副總裁AndrewNorwood表示，2019年記憶體市場營收下滑31.5%，占半導體整體銷售的26.7%，其中DRAM從2018年底到2019年全年都供過於求，因此2019年營收下滑37.5%。這次供過於求狀況產生，主要原因在於超大規模（hyperscale）市場需求突然下滑。OEM庫存水位過高，使得廠商於2019上半年都在解決此狀況，去年下半年DRAM廠商庫存過多也壓低價格，造成2019年全球DRAM平均售價（ASP）下滑47.4%。

Andrew Norwood指出，Gartner預期在廠商清空過高庫存，進而拉抬晶片（尤其是記憶體部門）的平均售價後，2020年半導體市場營收將會上揚。邁入2020年，儘管中美貿易戰的局勢似有緩解趨勢，不過2019年美國已將華為等幾家中國大陸企業列入出口管制實體名單，最直接的衝擊就是迫使華為到美國以外地區尋找替代的晶片供應商，像華為獨資成立的海思半導體（HiSilicon）就是名單首選，其他還有日本、台灣、南韓和中國大陸廠商。這部分將是2020年的觀察重點之一。

Gartner初步調查結果顯示，2019年全球半導體總營收為4,183億美元，較2018年減少11.9%。由於記憶體市場衰退，許多大廠受到負面衝擊，像是2017、2018年營收都排名第一的三星電子（SamsungElectronics）深受影響，讓英特爾（Intel）藉此重新奪回市場冠軍寶座。

2019年，英特爾重新奪回全球半導體廠商營收排名第一的寶座。由於伺服器市場趨緩、CPU供應持續吃緊、英特爾在去年第四季將蜂巢式調變解調器（cellularmodem）業務出售給蘋果（Apple）等因素，導致英特爾2019年半導體營收下滑0.7%。

三星因記憶體市場衰退落到第二名，其他記憶體廠商一樣因DRAM及NAND flash市場供過於求和價格下滑而陷入苦戰。2019年三星記憶體營收下滑34%，占整體銷售的82%。

就記憶體部門而言，2019年NAND flash衰退幅度較整體記憶體市場小，營收下滑23.1%，主因是2018年底庫存水位上升，2019年上半需求趨緩又更形惡化。KIOXIA和Western Digital合資成立的晶圓廠發生斷電事故，促使廠商出清庫存，推動價格從低點回升，使2019年7月NAND市場開始穩定。由於市場對於固態硬碟（SSD）及5G智慧型手機需求強勁，Gartner認為NAND市場回溫的趨勢將持續到2020年。

(時報資訊)