美中第一階段協議大勢底定，美股衝高後似乎利多出盡，收盤漲幅收斂，而傳出美國擬擴大封殺華為，導致費城半導體指數跌幅超過1％，台股在台積電(2330)開盤再度下挫影響，指數開盤下跌到12000點的月線附近測試支撐，預估今天成交金額約1400億元。

分析師指出，農曆長假前台股觀望氣氛濃厚，依舊是個股表現居多，因持續反映內資結帳賣壓，須留意中小型強勢股高檔獲利了結壓力。今天主要還是觀察台積電法說會，觀察今天美股台積電ADR的走勢。

國際消息面上，美中簽約日傳美國將擴大封殺華為，市場普遍認為貿易協議並不穩定，貿易戰還是有變數；接下來1月底將召開FOMC會議，一般預料利率維持不變機率大，但因今年11月美國大選，也不排除聯準會今年仍會降息刺激股市，穩住美股多頭行情。

近期台幣升破30元，熱錢持續湧入台股，但也造成外銷廠商的匯損，由大立光(3008)公告匯損金額來看，大多數科技業獲利可能遭受匯率侵蝕，由於下周一即將封關，對獲利衝擊將會在2月之後的法說會陸續浮現。

技術面上，昨日跌破5日均線，今天進一步下探月線支撐，12000點5日線附近轉為短線壓力，若無重大利多利空影響，封關前估計12000～12100點間區間震盪。

(時報資訊)