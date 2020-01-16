2020大選結束後，高雄市長韓國瑜回到高雄市政府，全力拚市政，一舉一動都引發關注，就連上班時間也被討論。今（16）日早上8點多，韓國瑜就離開官邸前往辦公室，相較前幾天來的早。

韓國瑜回到高雄市府，勤跑行程不敢鬆懈，面對媒體的態度和緩許多，昨日上午也特地增加行程，視察楠梓工廠大火。出席獨居長輩圍爐活動時，更「以茶代酒」，與長輩近距離寒暄。

選舉已經結束，韓國瑜也呼籲，「選舉是一時、團結向前走才是一世」，擦乾眼淚後就抬頭望向天空，為這片土地一起努力。一路走來，來自四方的關心打氣，也讓他感受到人間真情，再次相信是真的打過一場美好的仗，「這些好、這些善，國瑜都記得，我也再次承諾會繼續和所有基層站在一起，因為你們就是我這一趟選戰之旅最珍貴的收穫。」

據《ETtoday》報導，今日韓國瑜8點8分就走出官邸，比起前幾天都早，看見記者親切還打招呼問「你們怎麼這麼早」，接著搭車前往鳳山的市長辦公室。對於記者提問，韓國瑜簡單回答「好好」，沒有多做回應。

(中時電子報)