高雄市長韓國瑜（左二）。（柯宗緯攝）

高雄燈會藝術節小提燈「鼠一鼠二」首次亮相，高雄市長韓國瑜16日早上帶著「神祕禮物」前往高醫探視院童，打開禮物和展示小提燈，並到病房發送，祝福小朋友新年快樂及早日康復。不過，由於韓國瑜沒有安排聯訪時間，媒體為追問政治議題，場面一度混亂，韓則對於提問一概不答。

韓國瑜表示，這次燈會從大年初五登場，連續12天，加了很多元素，包括海內外表演有法國白馬秀、西班牙空中飛人等，本土方面有明華園歌仔戲團、布袋戲、愛河燈光等。

韓國瑜表示，今年是雙春春節意義不一樣，希望海內外朋友來高雄旅遊，一定給大家很多驚喜，今年大膽嘗試本土融合國外的表演團體都將在愛河呈現，歡迎民眾到高雄旅遊。

韓國瑜今在記者會後前往病房送小提燈給孩童，過程不開放媒體進入。韓國瑜與小朋友寒喧，誇讚「怎麼這麼可愛」，祝福新年快樂外，也不忘祝福小朋友早日康復。

高醫院長侯明鋒說，感謝市府關心小朋友，祝福小朋友健健康康平安長大，相信高醫的醫術能夠讓小朋友盡快出院，到愛河燈會逛花燈。

(中時 )