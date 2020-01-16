高市府教育局去年1月上網公告「申請非學校型態實驗教育計畫」審議結果，卻疑將280筆學生個資「全都露」，10個月後有家長發現此事，認為教育局在處理資料時未依《個資法》善後，16日要求教育局檢討、補救。

受害學生家長指出，去年10月他本來單純以Google搜尋有無跟自己小孩同名同姓的人，卻發現小孩的身分證字號被公開，從「頁庫存檔」模式開啟後，竟有7所機構及共學團體，共280名高雄市學生的個資全都一覽無遺。

人本基金會南部辦公室16日指出，依《個資法》第12條，公務機關或非公務機關致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者，應查明後以適當方式通知當事人，而教育局聲稱已通知機構團體轉知家長，實情並非如此。

高雄巿議員林于凱表示，一般公務機關會公開的資料，都已經模糊化，但這次是把原始資料給洩露，明顯有行政疏失，依《個資法》應該主動告知，但教育局顯然沒有，因為很多人是申訴家及及人本基金會分頭去問才知情。

(中時 )