《ESPN》記者拉夢娜16日爆出驚人內幕，強調去年夏天里歐納德和保羅喬治決定攜手跳槽快艇，其中扮演關鍵的牽線角色，竟然是暴龍形象大使饒舌歌手德雷克，因為兩大球星兩次密談聯手的地點，選在德雷克位居洛杉磯的豪宅當中。

里歐納德去年夏天選擇放棄續留上季摘冠的暴龍，也婉拒湖人邀約，毅然選擇跳槽快艇跟保羅喬治聯手，成為去年夏天自由市場上面的重磅新聞之一，如今拉夢娜突然爆料，雙星聯手的起因，就是從喬治打電話給里歐納德祝賀奪冠開始。

拉夢娜引述保羅喬治的說法，「我只是祝賀里歐納德奪冠，然後事情有了全新發展，一切就從那通電話開始。」隨後喬治跟里歐納德之間發了無數次簡訊與電話溝通，甚至還跑去德雷克在洛杉磯的家中面對面密談了兩次，外界卻都不知道。

可是德雷克身為暴龍的形象大使，不但沒有想辦法幫助暴龍留下里歐納德，反而是提供自己的豪宅，作為保羅喬治和里歐納德密談的地點，擺明就是無視眾多暴龍球迷的渴望與期待，如此的「叛徒」行為，恐怕讓他不配繼續出任暴龍大使。

(中時 )