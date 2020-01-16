近600人聚集台中港務分公司抗爭，高喊還我工作權。（陳淑娥攝）

近600人聚集台中港務分公司抗爭，高喊還我工作權。（陳淑娥攝）

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會不滿台中港務分要將 105 號公用碼頭改為專用碼頭，將影響裝卸工人工作權益，近600人頭綁頭巾抬棺砸碗前往抗爭，高喊「不要圖利航商」、「還我工作權」等口號，憤怒表達心中怒火。

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會16 日召集會員、家屬，及其他來聲援的碼頭倉儲裝卸職業工會人員近600人，前往台中港務分公司抗議，現場抬棺抗議，並潑灑紅色顏料後，工人憤怒砸碗發洩，代表連飯碗都不保，隨後持鋤頭砸毀棺材，象徵棺材本都沒了，大批碼頭工人群起激憤，要求還我工作權。

工會理事長黃大振表示，105 號碼頭是台中港唯一公共使用碼頭，由台中港、建新及德隆 3 家倉儲裝卸公司使用，數百位在地裝卸工人賴以維持家庭生計，台中港務分公司卻藉口要產業促進與環保的牽強理由，於去年 12 月召開 105 號碼頭的招商說明會，要將公用碼頭變更為煤炭專用碼頭，由航商獨占使用，棄裝卸工人工作權益於不顧。

常務理事郭國雄指出，台中港 101 至 105 號 5 座碼頭，前三座為台電火力發電廠專用，104 號碼頭也標出去作為卸煤碼頭，只剩 105 號碼頭作為公用，現有數百位裝卸工會的裝卸工人，大半收入都來自 105 號碼頭，一旦公用碼頭被改成專用碼頭，由航商獨占壟斷，裝卸費用航商說了算，未來會員收入恐將大減，嚴重影響數百個裝卸工人家庭的生活。

工會理事蔡孟諺也說，會員在獲知台中港務分公司推動 105 號碼頭招商，都惶惶不可終日，接到基層反映，數次向台中港務分公司陳情，希望能停止招商作業，待有完善配套措施再說，但台中港務分公司不僅未正面回應，還持續進行招商作業，工會擔心一旦木已成舟，就來不及了！

台中港務分公司港務長蘇建榮出面說明，裝卸業者應該要與時俱從事相關業務，港務公司對煤炭的部分，除了做所謂集中管理的外，把相關煤炭裝卸集中在特定碼頭進行裝卸作業，除降低汙染可能性外，另外，興建現代化環保密閉式裝卸以及卸除設施是有其必要性。

蘇建榮說，有業者看到趨勢，以自提 bot方式，希望興建現代化、密閉式環保裝卸的卸除設施，不過，雖然是業者提案，但實際上招商程序會以公開招標方式辦理，另也多次拜訪既有裝卸業者，希望能夠進來參與投標，因為煤炭裝卸業務還是留在台中港，無法限制潛在業者連參與競爭的機會或可能性都沒有。

蘇建榮強調，有關碼頭工會很關心工作權部分，其實除了鼓勵既有業者共同參與之外，另外，對於工作權的保障，也會將勞工權益保障部分，不管是既有業者投標，或者是潛在業者，都應該提出對勞工權益的一個提升跟改善措施，未來也會納入後續招標的一個評分評選項目之一。

(中時 )