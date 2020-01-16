2020大選激情對峙過後，台灣社會急需修補關係。前宋楚瑜競辦發言人于美人邀集各陣營發言人一起喝和解咖啡，為社會起示範作用。對此，政治名嘴黃光芹爆氣喊，這杯「大和解咖啡」比硫酸還難以下嚥，她嗆韓國瑜競辦發言人王淺秋，她明顯是殺風景的人，如今卻像個沒事人，教人怎麼接受？

黃光芹昨在臉書上說，她認識于美人多年，看她直播落淚，覺得她委屈；但她今天找王淺秋在那裡543，令許多人更委屈了。

黃光芹指出，於私，兒子被恐嚇、自己長期被霸凌，至今沒有解套;王淺秋在臨選舉前又戳一刀，事隔不到一個禮拜，要我們放下，是要怎麼放下？

王淺秋說得好好聽，台灣最美麗的風景是人，但她明顯是殺風景的人。如今卻像個沒事人，像韓國瑜一樣，教人怎麼接受？不接受，好像我們變得不仁慈。

於公，高雄市民也是一樣。我們得了「斯德哥爾摩症」嗎？我們要為成就他的權位，而以德報怨嗎？蔡總統成為最大得利者，她要聽那些突然「佛心來著」的政客，520前端出大和解咖啡嗎？

黃光芹最後提到，她勸這些發言人不要擅自作主，這杯咖啡比硫酸還令人難以下嚥。誠如王金平前院長的堅持，因為我們還有起碼的尊嚴！

(中時電子報)