下星期農曆新年就到了，年節市場活絡，台中市長盧秀燕16日清晨到南屯區台中魚市場視察，向魚商們拜個早年，並實際走訪攤商挑貨，以瞭解魚貨供銷狀況。盧秀燕表示，今年市場價格及供貨穩定，市民可安心過好年。

16日清晨4時30分，台中市長盧秀燕來到台中魚市場，一一探訪各攤商，盧秀燕也發揮她「媽媽市長」的功力，對海鮮料理如數家珍，如白帶魚與肉鯽仔適合原味香煎、魟魚要三杯料理、吻仔魚則煮粥或乾炒都很好吃。另外她也傳授「採買魚貨三要點！」，第一要看「魚的眼睛要亮」、第二摸「魚的皮膚要光滑」、第三翻「翻開魚腮看色澤是否鮮紅」等，藉此判斷魚貨是否新鮮。

盧秀燕表示，年關將近，魚貨數量、價錢平穩、品質優良是市府關心的三大要點，今年魚貨價格，雖受年節影響，有小幅上漲，但仍在合理範圍內。以代表昌盛、昌隆的白鯧魚為例，冷凍白鯧魚，近一周，平均價格每公斤約750元，「現撈」大尾每公斤約1,300元，價格與去年相較略為下跌。

台中魚市場指出，當周平均日交易量約75噸、平均價格每公斤約150元，與去年春節平均價格持平；過年常用的白鯧魚，因目前有貨主從韓國及印度進口冷凍白鯧魚，且提倡使用金昌魚（每公斤約180元左右）替代白鯧魚，與去年相較貨源尚屬充裕。虱目魚價格每公斤均價在75元左右，交易量每日約4公噸上下；吳郭魚今年行情每公斤約60元，與去年每公斤60元相較持平，到貨量每日約8公噸左右，供應量平穩。

(中時 )