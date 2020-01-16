蔡英文總統在此次大選中，以破紀錄817萬票超高票連任，外界好奇，蔡在第二任是否會改變其兩岸論述，畢竟民進黨主張「台灣獨立」。前黨主席許信良受訪時就認為，蔡所提「和平、對等、民主、對話」這裡面最重要的，就是「對話」。

據港媒《中評社》近日專訪亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良。對於「蔡這次獲得817萬票，民進黨國會又過半，蔡在兩岸政策上會重新論述嗎？會試圖打破兩岸僵局嗎？

許信良認為，蔡在勝選之夜的演說和國際記者會都有提到，「和平、對等、民主、對話」，他個人認為，4個訴求最重要的就是「對話」。其他3個在過去總統任內都已有共識，他解釋，「民主是讓對方尊重我們的民主，不是要求對方民主」，不是如此。

許信良強調，他認為蔡的兩岸論述中，最重要的「對話」，在蔡總統任內就有過多次內部討論，在過去四年中，也一直都有拋出對話的意思。是對岸中國大陸用「一國兩制」這個框架為對話前提。

或許有人會質疑用「九二共識」不就好了？許信良指出，經過這次選舉結果也清楚向對岸傳達台灣民意，連國民黨都有強烈的檢討聲音，就是不能再用這種前提。他希望中國大陸要好好思考兩岸未來的問題。

對於蔡英文第二任內，是否會和對岸大陸領導人習近平有「直接對話」可能？許說，「其實蔡英文四年來都有這個意思，不排除跟習近平直接會談，蔡英文講對話是一場領導人的對話。她不會希望是國台辦層級的對話，對話就是領導者對話，也是蔡當選之後最希望的對話。

專訪中記者也問及，蔡英文在記者會等正式場合自稱是「中華民國台灣」，該如何解讀定義？許信良認為，「中華民國憲法」是客觀存在的東西，該怎麼解釋「中華民國憲法」，有「中華民國憲法」整個條文跟整體的精神。

最重要的是「憲法關於領土這部分，從來沒有更改過、從來沒有修正過，也不可能被修正，所以《憲法增修條文》前提就是在統一之前，《中華民國憲法》跟《兩岸人民關係條例》，中國大陸沒有甚麼理由不能接受」，且「中華民國」就是兩岸的政治連結與歷史連結的樞紐」。所以否定「中華民國」的存在，「其實兩岸關係，就連國民黨都不知道如何論述，所以我想目前兩岸最重要是這一點」。

許信良坦言，「中國大陸一直都想要改變台灣，這是事實，不是假設」，今天想改變台灣現狀的是中國大陸不是美國。所以台灣在美中對抗之中，我們沒有選擇餘地。許信良重申，「美國是世界最大霸權，且美國政治若要求要某國選邊站，沒有人能拒絕的，誰都沒有拒絕能力」。

而近期最多人關心的「中美貿易戰」議題，記者也問許信良「『美中對抗』台灣能自保嗎？」，許直言，中美兩大經濟體，我們誰都無法因應，如果美中對抗更激烈下去，沒有人可以中立的。

最後，許信良總結，「中國大陸走在十字路口，面對香港問題、面對台灣問題、面對世界問題，是40年來最大的變局，且剛開始，不是結束」。

(中時電子報)