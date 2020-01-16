民眾黨新科立委蔡壁如昨受訪時表示，非常欣賞時代力量立委黃國昌，未來將主動聯繫，希望邀請黃擔任民眾黨副主席；正在布拉格出訪的台北市長柯文哲今受訪說，可以討論看看。對此，時代力量黨主席徐永明表示，民眾選後不是關心職務分配，而是關心進到立法院理念及表現，呼籲民眾黨多談理念少談職位。

民眾黨發起人蔡壁如肯定黃國昌問政表現，選前曾邀請黃國昌擔任不分區立委第一名，不過，黃國昌選擇留在時力不分區，結果以一名之差落選，外界關注黃國昌接下來動態，蔡壁如昨再度表態欣賞黃國昌，未來希望可以邀請黃擔任民眾黨副主席。

面對民眾黨頻頻對黃國昌釋出善意，積極挖角黃國昌加入民眾黨，徐永明提出三點回應，第一，多談理念少談職位，民眾黨成立至今尚未把理念跟價值說清楚，選後民眾關心的不是職位分配，是進到立法院理念及價值捍衛。

第二，多做時事少空談，民眾黨新科不分區立委蔡壁如日前拋出「在野大聯盟」引發議論，柯文哲修正為「全民大聯盟」，徐永明認為，既然民眾黨也組成黨團，各政黨應提出優先法案，再尋求相同理念的議題合作，前置作業都還沒有做，現在談合作都是空談。

第三，黃國昌是人才，大家共同支持、珍惜，時力也不會藏私，把黃國昌視為公共財，共同提出對社會進步的公共議題討論。

徐永明強調，朝野各黨團應該先談優先法案，優先法案出來就知道各黨團價值，時力不僅想瞭解在野黨團想法，也想知道民進黨在多數執政後，未來執政方向是否調整。

(中時 )