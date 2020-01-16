電動自行車及資料庫中心備用電池系統(BBU)出貨穩定成長，電池模組廠-新普科(6121)今年第1季營運可望優於去年同期，美系外資看好新普在BBU等非IT產品佈局有助於改善產品組合，給予新普科「建議買進」評等，目標價上調至350元。

新普科近幾年除持續擴大NB市佔率，亦全力衝刺電動自行車、穿戴裝置、資料庫中心備用電池、工業等非IT產品，隨著產品佈局發酵，讓新普科業績表現亮眼，2019年12月合併營收達75.32億元，年成長10.46%，再創單月歷史新高，累計2019年第4季合併營收為222.49億元，季增9.33%，創下單季歷史新高；累計2019年合併營收為737.34億元，年成長14.28%，創下歷年新高。

儘管今年第1季為傳統淡季，且逢農曆年長假，但在電動自行車、資料庫中心備用電池系統(BBU)等產品出貨穩定成長下，新普科今年第1季業績可望優於去年同期。

新普科在非IT產品佈局進入收割期，獲得美系外資高度肯定，美系外資在最新報告中指出，我們認為，新普科已開始出貨美國兩大品牌廠數據中心BBU電池，看好新普科在非IT產品佈局將有助於改善公司產品組合，受惠於市佔率提升，預估新普科今年NB可望年成長8%，智慧型手機相關產品可望年成長13%，非IT產品年成長可望達37%，儘管新台幣大幅升值可能會成為不利因素，但新普科通常會主動採取應對外匯風險的對策，給予新普科「建議買進」評等，目標價上調至350元。

(時報資訊)