UV LED應用於殺菌及淨水已日漸受到重視，預計將加速走入消費性市場。隆達(3698)近日推出殺菌固化新品，強調適合用於隨身水壺等液體殺菌應用。

去年11月，美國國家衛生基金會（NSFInternational）將UV LED技術列入飲用水處理標準，針對利用UV LED技術來減少微生物提供新的標準，並提供新的測試方法，UV LED應用於殺菌及淨水已日趨受到重視，預計將可更普及化、加速走入消費性市場。

隆達近日推出之PU35CM2封裝產品，透過特殊之光學透鏡設計，其小發光角度可集中能量，提高殺菌效率，15mW以下的中小功率非常適合用於隨身水壺等液體殺菌應用。此外，去年發表之PU88S31封裝產品適合用於餐具、牙刷盒、奶嘴、隱形眼鏡等固態日常用品消毒。除了殺菌應用之外，不同波長之UV亦可應用於固化，隆達電子PU21與PU88系列，已大量出貨並應用於美甲等消費性市場、以及印刷機等工業應用，其中美甲應用已攻入美國前五大美甲光療機品牌。

隆達為具有晶粒、封裝、模組一條龍生產之LED光源提供者，UV產品技術可針對客戶需求開發客製化產品。

(時報資訊)