美中兩國已簽署第一階段貿易協議，全球景氣可望擺脫衰退疑慮。第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，雖然貿易戰降溫，但整體還是處於低成長狀態，預期美歐等主要國家央行維持現行寬鬆貨幣政策，資金行情有利股債等各類資產表現。今年操作建議「股優於債」的策略，聚焦具成長題材的AI相關趨勢產業基金，以及受惠美中貿易和緩的美股、陸股、新興國家股債，並將部分資金配置兼具成長、防禦的水電瓦斯等公用事業基金，有效控制波動度，同時掌握資金輪動的機會。

根據投信投顧公會資料統計，截至2019年12月底為止，投信整體基金規模達4兆46億元，創歷年新高，月增長1.19%。累計2019年，規模增淨增加1兆4327億元，年增率55.71%，達成連續3年規模增長紀錄。

若按類型區分，跨國指數股票型基金、跨國一般債券型基金、國內貨幣市場型基金規模增加最多，累計2019年增量各有9400、1101、2249億元。跨國、國內股票型基金緊追在後，規模各增加502、400億元。至於規模減少較多的是跨國貨幣市場型基金、保本型基金，僅減少43、34億元。

葉菀婷表示，儘管去年受到美中貿易戰等諸多利空衝擊，境內基金規模仍舊持續增長，並創歷史新高。除了債券型基金相關的穩健保守型資產外，股票型基金規模也顯著增加，反映低利率環境下，市場資金相當充沛，積極尋求更好的出路。

(時報資訊)