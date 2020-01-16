蔡英文總統昨表示，這次大選得到817萬票支持，「大家都清楚人民投票給我們很多原因」，她認為，這些不同的原因都不能簡化成人民對執政團隊無條件的支持，而選後保持政局穩定，用對話化解對立，團結整個國家是執政團隊的當務之急。「最強菜農」林佳新則認為，執政者應該積極處理「世代對立」與「社會衝突」的問題。

林佳新在臉書指出，選舉結束了，接下來執政者應該是積極處理「世代對立」與「社會衝突」的問題，這是執政者的義務與難題。林表示，他衷心祝福蔡能好好解決民生與經濟問題，因為這是全民的事，也是對年輕世代的責任。好好解決美中台問題，也是全民應該支持的事，畢竟這是全民共同承擔的一切。

林佳新也提及，他最近看到館長的發言，忍不住想問，「這是一個公眾人物該有的社會責任嗎？選舉結束還要這樣操弄民粹達到自己的商業利益嗎？」他說選舉期間從來沒批評館長一句，因為他只是用他的方式傳達他的主張，「我尊重」，但選後了，難道不用為這些裂痕多盡一點心力，反而要撕裂，這難道是一個公眾人物最好的選擇？

林佳新認為，選後的團結比對立更重要，2020台灣要贏不應該只是口號，但在這些食髓知味者的眼中，「個人利益還是大過國家利益」。

(中時電子報)