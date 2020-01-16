李嫣分享留學心得。（圖／翻攝自 IG）

13歲李嫣是天后王菲與前夫李亞鵬的女兒，今年李嫣從國小畢業後到瑞士念書，媒體隨後起底李嫣念的是當地的貴族學校，光是一年學費就要價約335萬台幣，最近李嫣回到學校開學，稍早她在IG分享8字心得，寫下：「景色好美，功課好多」，最後加上扁嘴符號，沮喪心情道出了小留學生的無奈。

小小年紀的李嫣舉手投足都很有老媽王菲的風範，先前她在朋友圈分享離家背景念書的感覺，說：「悲傷逆流成河」，引來李亞鵬回文安慰說：「爸爸今天如果有一點點能力的話，都來自14歲離開家的堅持和眼淚」，李嫣卻吐槽老爸：「我不需要什麼能力」，笑翻眾人。

而獨自到瑞士唸書的李嫣，先前自曝「數學與我無緣」後，今又在限時動態分享當地美景照片，但她心情沉重表示：「景色好美，功課好多：（」，8字總結目前出國念書的心得，網友回應：「真的好漂亮」、「沒辦法，自個兒選的路」、「李嫣要加油」、「懂那種無奈」。

(中時電子報)