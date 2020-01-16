警方15日中午查獲非法爆竹，總重量高達520公斤，是管制量達27倍。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

春節將至，民眾喜歡燃放煙火助興，新北市消防局三重分隊日前接獲線報，三重區河邊北街某鐵皮中古車行，有業者囤放大量爆竹。警方15日中午查獲非法爆竹，總重量高達520公斤，是管制量達27倍；警方提醒民眾勿以身試法，違法儲存超量煙火，發罰以6至30萬罰鍰。

據了解，警方15日帶隊稽查，從房屋外部就發現房屋2樓擺有許多爆竹標誌紙箱，警方通知房東協助開門，房東還推託沒有鑰匙、無法開門，警方與業者周旋許久，終於讓業者配合清查，三重警方進入屋內後果然於2樓查獲大量爆竹，經清點後總重量高達約520公斤，現場開立舉發單。

新北市消防局第三救災救護大隊長黃弟勝表示，民眾違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，除違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入外，違法超量儲存爆竹煙火，還會吃上6萬到30萬的罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害。

(中時 )