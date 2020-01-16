高雄愛河燈會未登場又挨酸！近日有網友發現，2020愛河燈會會場已布置差不多，其中搬來觀音菩薩蓮花燈、花樹等裝置藝術，卻被大酸「拳頭硬了！根本是法會」，更有人嗆「這個市長絕對要罷免掉」。對此，高市觀光局長邱俊龍表示，這是佛光山所製作的燈飾，他認為這是角度問題，希望大家以更開放的心態來看待。

去年愛河「金銀河」燈會，被網友驚見現場竟有蓮花柱，吐槽「是公祭嗎？乾脆改叫三途河」，大過年的感覺不太吉利，網路上唱衰聲不斷。時任觀光局長潘恒旭回應，這是佛光山師兄師姐的創作，更是星雲大師的祝福，但為回應民意，會微調加入花藝設計，看起來更像「大千世界」。

然而，今年又有民眾繼續唱衰燈會，拍下尚未場布完成的半成品。臉書粉絲專頁「高雄生活美食」分享網友拍攝的現場照片，酸言酸語直說「 應該是觀世音菩薩，可是怎麼是韓魚的臉，恐怖」、「很好，像在辦法會」、「殯葬業者買的紙紮人都比這個好看」。

邱俊龍回應，現在還在籌備階段，網友拍攝的是佛光山提供的燈飾，有四大菩薩、拈花微笑燈座，他認為是角度問題，他個人是非常喜歡這樣的一個設計，因為整體是以「慈悲」的概念來設計的，希望大家以更開放的心態來看，會覺得相當美。

拍下該組照片的網友則出面緩頰留言說，「活動裡的東西是否有美感或是法會個人見解不同，選舉已過，既然燈會活動已成定局，那就用不同的眼光去看待吧！期待會有更漂亮的燈會出現就好囉。」

(中時 )