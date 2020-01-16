為響應環保未提供一次性LED燈泡，改搭配手機、手電筒等光源。（許哲瑗攝）

限量版「包青天」提燈，明（17日）起上民政局臉書分享貼文即可參加抽獎。（許哲瑗攝）

新北市鼠年元宵小提燈今亮相，以民間故事包青天與七俠五義為原型，設計「穿山鼠」、「錦毛鼠」、「徹地鼠」、「翻江鼠」、「鑽天鼠」5種造型，為響應環保未提供一次性LED燈泡，改搭配手機、手電筒等光源，預計2月2日、3日在各區公所發放；另推出限量版「包青天」提燈，明（17日）起上民政局臉書分享貼文即可參加抽獎。

民政局長柯慶忠表示，今年5款小提燈結合武俠小說特質，參考鼠科動物特性設計，像是「鑽天鼠」外型為飛鼠，象徵身輕如燕，代表新北多元的國民運動中心；「翻江鼠」以袋鼠媽媽及寶寶為模型，代表婚育、新住民關懷照顧，「徹地鼠」錢鼠象徵好咬錢、善聚財，代表新北招商引資的亮麗成績等。

今年最特別的，有別過往小提燈多採LED燈炮及電池，使用一兩次即被丟棄，今年「新北五鼠小提燈」以生活中移動式燈具取代電池，像是手機、手電筒等都可作光源，不僅組裝容易，大小朋友都能輕鬆上手，更響應環保，減少重金屬污染及有毒廢料的產生。

民政局表示，不想排隊的民眾，也可自行上民政局官網下載圖檔，以一般A4紙列印，剪下圖案依虛線凹摺及黏貼即可完成製作，藉由勞作組裝，培養小朋友立體概念，也可拿來當成辦公室、書桌上療癒小物。

此外民政局表示，今年推出特別版提燈安居樂業「包青天」，限量1000份網路抽獎，明日（17日）起至2月9日到「新北民政保平安」臉書粉專點看小提燈貼文活動，留言回覆並tag三位朋友，就有機會抽中特別版「包青天」小提燈，詳情可請上民政局官網查詢。

(中時 )