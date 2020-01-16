張榮發二子張國明16日召開記者會，由委任律師朱應翔指出張榮發（文教）基金會第11 屆董事會任滿已逾一年，但在現任董事長鍾德美恣意妄為下，遲遲未能進行改選，主管機關教育部限令改選期限已至，但看不到有任何改變的可能，已徹底違反創辦人張榮發創立基金會初衷，並使集團內部陷入紛爭，希望教育部能依照「財團法人法」之規定，應儘速介入改善，以維法紀。

張榮發基金會16日回應，張榮發（文教）基金會董事任期依章程為三年，第11屆董事於107年12月17日任期屆滿，基金會為辦理改選自107年12月11日至109年1月8日止，累計已由鍾德美董事長召開過7次董事會，其中5次董事會有列改選董事議程，而該5次董事會中竟有4次都遭相同之張國明、吳景明、李寬量等六至七名董事故意缺席杯葛，導致本基金會新任董事至今遲未產生。

張榮發基金會也說，教育部多次發函要求本基金會完成董事改選，正就是因為張國明、吳景明、李寬量等董事杯葛，造成董事改選未完成。這些董事期待的就是盡一切方法，不惜犧牲掉本基金會，達到其取得長榮集團經營權之目的。而教育部身為主管機關，當然明白上述董事的陰謀，也清楚本基金會多年來在公益事業的成果，自然不願成為這些知法犯法、玩弄公益法人之徒的幫兇。

張榮發基金會強調，依財團法人法第40條第一項規定，民間捐助之財團法人董事之任期，每屆不得逾四年，故不可能允許萬年董事長的發生。而文教基金會章程規定董事的任期三年，符合財團法人法之規範。

另一方面，張榮發（文教）基金會吳景明、李寬量等董事表示，第11屆董事會任期應在107年12月17日結束，並依法進行改選，但現任董事長鍾德美企圖無限期霸佔基金會，惟因行 事背心離德，已無法得到多數董事支持，故而多次以各種荒誕行徑阻止董事會進 行改選，身為創辦人張榮發的二子張國明董事，竟然先後三次遭到惡意阻撓進入董事會開會。

第一次是在107年12月11日，基金會第11屆第11次董事會，因有改選董事議 題，鍾德美指使長榮警備保全董事長陳偉銘帶數十人，阻擋林寶水、張國明、李寬量等8名董事入場行使董事職權，並逕自宣布取消當次董事會。

繼而，108年9月26日，基金會第11屆第14次董事會，鍾德美故技重施，指使 長榮警備保全數十人，阻擋張國明、李寬量等6名董事入場行使董事職權，迫使董事改選持續未能完成。

張榮發的二子也是現任董事張國明帶律師109年1月8前往開會，沒想到再度遭到保全人員惡意阻止，張國明不禁憤慨的說：「我是張 榮發的兒子！連我父親創立的基金會我都無法進去開會！真的有夠過分！」最後 只得無奈離場。董事會再次未能就第12屆董事完成改選，也遂了鍾德美想做「萬年董事長」的目的。

張榮發基金會回應，基金會於109年1月8日再度召開董事會，特定董事中僅張國明一人到場，欲攜同未具董事身分之律師四名進場開會，聲稱四位律師皆為其個人之法律顧問，另有媒體入場拍攝，經會務人員說明勸導後，該董事竟轉向媒體大聲咆哮為何不讓其所攜之人員進入，企圖製造爭端場面；而其餘包含董事張明煜、李寬量、楊誠對、吳景明、張聖皓等人，則完全未到場。

張榮發基金會說，縱若張國明董事出席本次會議，因總數也只有8人，仍未達特別決議所需三分之二董事出席門檻，顯見該董事刻意到場之目的絕非開會，只是希望藉由媒體向外界發聲，讓社會大眾在不明就裡之情況下誤解本基金會有妨礙其行使董事權利之情形。

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