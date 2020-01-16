國民黨推舉中常委林榮德代理黨主席，其為台企聯顧問的身分也被起底，對此，甫接下代理秘書長的立委曾銘宗今（16）日表示，這是林榮德過去在大陸台商的身分，他們將相互配合把國民黨穩住。他透露，昨天也致電給中青世代，邀請他們進入體制內改革，但並沒有特別鼓勵誰參選主席，絕對堅守依法行政獨立原則。

曾銘宗上午先到黨中央和同仁寒暄問暖，接著趕到立法院接受媒體採訪。對於林榮德疑被抹紅，曾說，這是林過去在大陸台商的身分，且目前只代理至3月7日就會補選出黨主席，昨天決議選務交由代理秘書長全權處理，他們會相互配合穩住國民黨。

目前檯面上僅台大政治系教授張亞中表態參選黨魁，然而昨天前國民黨副主席郝龍斌臉書貼文，外界解讀角逐意味濃厚，曾銘宗強調，歡迎任何符合資格的人競選，自己不預設立場，屆時由黨員做出最好選擇，選出重量級人士帶領國民黨永續發展。

曾銘宗說，過渡期間，除了傾聽意見外，也會思索該如何進行兩岸政策大辯論，昨天他也致電給要求改革中常會的中青世代，邀請他們進入體制內改革，「你說他不好，你就進來」，如此一來，國民黨才有辦法吸納不同聲音、永續經營。

曾銘宗強調，他並沒有也不能鼓勵特定人士參選黨主席，而是聽取青壯派意見，進一步致電詢問了解一下，未來將舉辦公開公正透明且讓各界接受的選務，維持依法行政獨立原則。

關於蔡英文總統接受BBC專訪時直指「我們已是獨立國家，名字叫中華民國台灣」，曾銘宗質疑，蔡英文雖然大勝，但她到底是哪國總統，是中華民國還是中華民國台灣？此說法是否違憲？他認為，憲法未修正前，正式國號是中華民國，俗稱台灣可以，「蔡英文想改國號就修憲」。

(中時 )