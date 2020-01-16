汪小菲昨（15日）凌晨曬在台北街頭和計程車司機爆口角片，控遭運匠罵髒話，雖然已刪除，但仍在網上引發熱議，事隔一夜後，汪小菲今凌晨則出聲，表示要向司機道歉：「您每天開車，都不容易，只是想讓我們生活的更好。」

汪小菲微博全文。（圖／取材自汪小菲微博）

汪小菲昨凌晨在微博曬影片，指控司機對他說不雅字眼，而該運將則反指汪小菲渾身酒味，儘管友人在旁勸說，但雙方火氣都不小，雖然影片事後已刪除，汪小菲強調「不想一氣之下再挑動矛盾」，同時他也表示心情很沉重。

但汪小菲與運匠口角影片，持續在網上引發熱議，事隔一夜後，汪小菲昨先曬參加台灣公司的尾牙聚餐照，他今凌晨則在留言串中出聲，表示要和司機道歉「我用我的微博po出了這段畫面，其實對他也是一個霸凌。您每天開車，都不容易，只是想讓我們生活的更好。」

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(中時電子報)