勞工局勞動基準科長曾傳銘（左）出面接受foodpanda熊貓外送員代表陳情書。（陳世宗攝）

熊貓調降送單費！外送員批變相減薪「串聯罷工」。(中天新聞提供)

熊貓總公司片面砍薪，外送員收入暴減2成！foodpanda外送員今透過網路南北串連罷工，抗議總公司更改外送費單價。台中自救代表群召集人劉雲程說，台中有4、500人加入抗議群組，上午有60多人到市府向勞工局陳情並遞交陳情書，希望保障自己權益。勞工局立即啟動協調機制，維護勞工權益。

60多名熊貓外送員穿著制服舉著「抗議年前毀約調薪」布條，上午到台中市政府廣場抗議，高呼口號希望討回公道。劉雲程指出，日前總公司無預警宣布，外送費每單70元台中調降降為57元、台北降為60元，嚴重影響他們外送員生計，才會走上街頭。

劉雲程指出，外送費單價被往下調，事前沒有任何溝通，等於外送員無預警被砍薪；以前每天跑15小時接30單左右，不包含獎金每天有2100元收入，現在可能只剩約1500元；foodpanda又全省無限制增加外送員，原本的單都被稀釋掉，嚴重影響他們的生計。

外送員的「錢包制度」十分不合理！劉雲程不滿說，外送餐費累積超過5000元就得轉帳匯入總公司；否則隔天會被強制停班，無法再外送賺錢。因公司的系統常會故障，每天只有2個時段可更新，加上假日又不能再轉帳，外送員須預先匯款墊錢4、5萬元。如身體不舒服請假會被嚴重扣分，最後會排不到班可上等。

勞工局勞動基準科長曾傳銘說，不管是僱傭關係或是承攬制度，未經雙方同意，公司不能片面更動本來說好的報酬；若雙方約定屬承攬契約，片面變更承攬契約給付條件，外送員可依民法第505條，請求平台業者應依雙方原約定給付報酬，呼籲外送公司不要漠視勞工權益。

(中時 )