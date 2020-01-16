為積極搶攻春節外食商機，王品集團旗下烤鴨與中華料理品牌「享鴨」，今春推出「搶頭鴨」優惠活動，客人凡透過電話或線上預訂初一1/25的烤鴨，並在初一當天至櫃檯報到，前10組消費即獲得享鴨獨家限量新春大福袋。

王品集團表示，福袋組盒包含全隻烤鴨的烤鴨禮券、享鴨2020年新開店嚐鮮會VIP邀請卡，以及王品集團旗下餐廳的餐券等。第一組報到客人可獲總價值超過7,200元的新春大福袋，全部福袋總價值超過十萬元，所有到享鴨的客人都能吃飽吃好。

王品指出，沒有搶到頭鴨的消費者也不用灰心，享鴨於初一(1/25)到初三(1/27)準備超過5,000張的好運呱呱樂讓客人刮出好運，最大獎只要新台幣1元就能暢享價值2,380元的4人套餐，其他還有全隻烤鴨、200~250元的菜品任選等超值好禮。

王品集團旗下烤鴨與中華料理「享鴨」，從2018年10月品牌創立至今，相繼插旗台北東區、桃園藝文特區，以及近期新拓點全台第三店入主新北板橋台電新民大樓，統計一年賣出近3萬隻烤鴨。

享鴨選用的櫻桃鴨，來自好山好水的花東縱谷，鴨子逐水而居，故在一店一風格的店裝策略下，第三店「享鴨 板橋縣民大道店」首度將1:1的270度LED環景瀑布實景搬進餐廳，以瀑布、淺灘、滂沱激流等花東的「水」元素，加上電腦即時運算，打造每秒畫面不重複的瀑布水幕影像。

王品享鴨訴求三五好友也能暢享功夫烤鴨與一桌好菜，並受30世代年輕人喜愛，不須湊齊大桌，兩人也能輕鬆吃烤鴨。除此之外，40~55歲的顧客也占了三成，更多的是年輕人帶著父母長輩闔家來聚餐，顯示口味深獲中、青、幼三代的消費者肯定。

在享鴨，半隻片皮烤鴨750元、全隻1,380元，平均客單600~650元，為了給消費者最美味的體驗，堅持每日新鮮現烤，故要提前預訂。

(工商 )