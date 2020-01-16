農曆春節將至，許多民眾會燃放爆竹迎接新年，而可燃放的爆竹種類和囤放量都有一定的法令規定。新北市消防局第三大救災救護大隊三重分隊在三重區內一間鐵皮屋，查獲囤放大量爆竹煙火，，總火藥量132.735公斤、總重量519.88公斤，管制量達26.547倍。消防局說，一旦發生火警，後果不堪設想。

消防局說，依火藥量及總重量計算，爆竹有分很多種類，常見的一般類如排炮，超過火藥量10kg，總重量50kg就算超量。

新北消防局在三重區內一間鐵皮屋查獲囤放大量爆竹煙火，準備趁著新年期間大賺一筆。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北查緝非法囤放爆竹500餘公斤 保障市民佳節安全。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市消防局第三大救災救護大隊三重分隊日前接獲線報指稱，三重區內一間鐵皮屋疑似囤放大量爆竹煙火，準備趁著新年期間大賺一筆。消防稽查人員前往勘查，果然從建築物外部發現屋內2樓擺放許多紙箱且有爆竹相關標誌，立即請負責人配合清查，查緝人員於現場詳細告知業者爆竹煙火相關規定及其危險性後，周旋許久終於讓業者配合清查，以保障市民生命財產安全。

新北市消防局第三救災救護大隊長黃弟勝表示，民眾違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，除將依違反「爆竹煙火管理條例」規定全數沒入外，違法超量儲存爆竹煙火，還會吃上6萬到30萬的罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火以免造成自身及公共安全危害。

新北消防局在三重一處鐵皮屋查緝非法囤放爆竹500餘公斤。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)