外交部今天發表鼠年的新春賀歲短片「金鼠迎春」。短片採用饒舌歌曲音樂影帶（Rap Music Video）的形式製作，由外交部年輕同仁擔綱演出，在歌詞中呈現近年來外交工作亮點成果。該短片即日起上掛在外交部YouTube頻道及臉書、IG等社群網站，供民眾點閱觀賞。

本次參與演出的外交部單位包括：亞東太平洋司、亞西及非洲司、歐洲司、拉丁美洲及加勒比海司、非政府組織國際事務會及秘書處。呈現的題材包括：新南向政策、青年度假打工、免試申換駕照、國際人道援助、協助非政府組織與國際接軌，以及接待外賓等工作面向。

外交部表示，短片由參演同仁自行創作填詞及編舞，搭配各轄區國家的文化特色的服裝與道具，並融入春節除舊佈新、互贈伴手禮等臺灣習俗，展現新一代外交人員的青春活力與幽默，藉此向國人祝福鼠年好運亨通、萬事吉祥如意！

外交部自98年起每年在春節前推出賀歲短片，去年首度由基層同仁接力串連演出，向國人介紹外交工作的內涵。今年續由外交部年輕同仁擔綱演出，藉由活潑、有創意的饒舌歌曲短片，向國人分享外交成果的喜悅。

(中時 )