產業轉型躍升 展現企業鴻圖 璀璨公開

美中貿易戰延燒逾一年，台商資金大幅回流，根據經濟部統計，截至2019年12月底，投資台灣三大方案總投資金額約已達8,424億元，超過302家廠商通過投資行動方案審核，大咖台商先後轉移生產基地回台投資，預估創造約6萬9,371個就業人口，台商回流、投資回溫點燃大型廠房、商辦與土地需求，交易量直線升溫。

北市商辦資金門檻高，且無大型土地，位於新北市的土城工業區積極轉型，頂埔科技園區的成立，就業機會增加，不管是區位、交通便利性、腹地等，都有很好的地理條件，最知名廠商為鴻海集團以及相關子企業，仍持續在該區投資，就業人口持續增加，高科技廠辦需求與日俱增。近年來，土城重大建設也如火如荼地動工，如金城路與明德路口還有新增的北二高北土城交流道，由長庚團隊進駐的土城醫院也預計今年4月試營運，形成新一代科技走廊金磚產業新聚落。

從大學教授跨足建商 「吉澤建設」董座劉高育 致力整合大台北地區

土城工業園區首座都更廠辦案「大業鴻圖」幕後推手「吉澤建設」董座劉高育畢業於東京大學建築學博士，累積深厚建築專業底蘊，立足台灣放眼國際，全力推動現代廠辦，提升企業競爭力，精心打造「大業鴻圖」翻轉傳統廠辦印象。

該區內有頂埔科學園區，正迎主要道路中山路，近板南線捷運頂埔站，為三鶯線與板南線的雙捷運交會點，土城、海山、亞東醫院一線直達台北車站，往東延伸至北市府及南港軟體園區，向北接文湖線串聯內湖科技園區。聯外雙動線64、65 快速道路，一高及二高形成A字型產業聯通道路，半小時可抵桃園機場，10~20分鐘可達新北產業園區、內湖科技園區、南港軟體園區、汐止科學園區，交通優勢吸引科技產業、中小企業進駐，未來發展潛力無窮。

簡約科技感的「大業鴻圖」，夜間燈光特效是一大亮點。

銀級智慧建築標章高科技廠辦 符合高端廠房的各種需求

有別於土城傳統的老舊廠辦，展現新一代企業視野與全新格局，「大業鴻圖」配合工業區進行整體發展規劃，在環境上，結合休閒河道與景觀，規劃出綠蔭自行車道，並做到安全的人車分離設計。

建築外觀立面，更邀請專為聯電、友達、京元電等高科技產業廠房設計的「黃培瑞建築師」團隊來規劃，運用沉穩新穎的灰色系鋁板、輕透玻璃帷幕牆，以及綠建築計畫，創造迅速、精實的科技感，並邀請「台北101」燈光設計團隊規畫夜間科技建築燈光特效。

在結構上，也為企業貼心設想，採用『特殊抗彎矩韌性構架系統』，比一般廠房提高40%的載重能力，每平方米承重值可達700公斤，也設計18公分厚的耐重樓地板，因此，無須擔憂過重的設備機具，也減少製程的震動。

「大業鴻圖」不僅外觀展現國際現代美學，內部規劃更具備高端智慧系統，包括自動化控制通關閘門、智慧系統整合、智慧感應門禁、安全監控、物管，以符合高端廠房的各種需求，鑽石切割造型設計的大廳、對外的討論空間、休憩空間，梯廳設置液晶螢幕呈現新聞、天氣等建築資訊，公設也額外設置中大型會議室，完全符合中小企業接待外賓、會議的需求。

「大業鴻圖」小檔案

基地：新北市土城區中山路68號

接待會館：新北市土城區中山路93號

土地面積約846坪，建坪約5000坪，規劃80~398坪，建築規劃地上11層、地下3層，總戶數為38戶，總銷約15億元，預計2022年上半年完工啟用。

(中時電子報)