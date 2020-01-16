北捷取消使用電子票證享票價8折的齊頭式優惠，改推忠誠回饋，雙北市府交通局今早共同宣布，台北捷運常客優惠將於2月1日起正式實施。（張薷攝）

北捷取消使用電子票證享票價8折的齊頭式優惠，改推忠誠回饋，雙北市府交通局今早共同宣布，台北捷運常客優惠將於2月1日起正式實施，依每卡每月累積搭乘次數，決定每月回饋比例，一個月搭30次的通勤常客，享有20％的現金回饋，相當8折優惠，若超過51次則可享30％的現金回饋，高達7折優惠，而1280定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡以及轉乘等優惠不變。

北市交通局長陳學台表示，過去推出8折優惠是為推動電子票證使用，由於現行使用電子票證使用已高達97％，已完成階段性任務才會取消8折，未來將提供更多元的優惠方式。新北市府交通局副局長林麗珠強調，希望透過各種優惠方式提升運量，達到照顧弱勢族群，與推廣大眾運輸的目的，

因應2月1日實施的常客優惠措施，北捷從1月份起，提前加碼累積旅客每1張電子票卡的使用次數及搭乘金額，並在2月1日結算後，按照新優惠方案的搭乘次數決定現金回饋比例，並用系統自動加值方式回饋現金。北捷強調，即日起，養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多的回饋金；另外，建議多使用記名卡，以免票卡遺失或損毀影響自身權益。

根據北捷公開的調整方案，民眾以電子票證搭乘捷運，每月11至20次，現金回饋10％；21至30次，現金回饋15％；31至40次，現金回饋20％；41至50次，現金回饋25％；51次以上，現金回饋30％，各月回饋金用同張票卡搭捷運即可自動領取，而月搭30次以下的旅客有105萬人次，相當於105萬人次福利縮水，拿不到8折優惠。

北捷表示，公共運輸1280元定期票，主要是照顧搭乘距離較遠、每月支出金額較高的族群，北捷新的票價優惠，則可同時嘉惠短程及長途距離的捷運常客，透過電子票證本身有電子記憶功能，紀錄旅客搭乘行為，以一個月為原則，搭超過30次會有現金回饋20％，一個上班族22天左右，加上偶爾晚上參加聚會，達到50次並不困難。

(中時 )