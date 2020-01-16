台北市議員鍾小平去年7月未獲國民黨提名參選立委，宣布「退黨挺柯（柯文哲）」，今早由10多位國民黨、民眾黨里長陪同，到國民黨中央黨部前呼口號，表達「吳敦義下台，我就要回這個溫暖的大家庭」，宣誓要重回國民黨。他強調，去年他是「被退黨」，將申復恢復黨籍，共赴黨難。

鍾小平上午由10多位北市里長陪同，持國旗、黨旗到國民黨大門外，包括中正區、萬華區、松山區里長聯誼會會長，以及民眾黨的新營里長何國榮，一起高喊「國民黨加油！2024重返執政！」

他說，因國民黨大敗，吳敦義下台，他決定在黨最艱難的時候回來，為黨加油，提供基層草根力量，以及兩岸、公共政策的看法，讓黨 2024能重返執政。他宣誓要重回國民黨這個溫暖的大家庭，以前很多風風雨雨、被打壓等等，所以「吳敦義下台，我就要回來；因為吳敦義不下台，我回不來。」

鍾小平說，國民黨的改革方案、檢討報告都是空，真正輸的原因只有一句話就是「太親共」。國民黨必須回到「一中各表」，今天「九二共識」形同「一國兩制」，若不改變，選一百次輸一百次。

他說，新任黨主席必須改變兩岸政策，須把九二共識丟到歷史灰燼，同時嚴正捍衛中華民國的尊嚴，也就是一中各表，才能重新展開談判；若對岸依舊基調不變，還是「一中各表、九二共識」，我們可以暫停止國共論壇，表達嚴正的決心，新主席才能找回中華民國的尊嚴，才能挽回年輕人願重新投票給國民黨的熱情；國民黨這次大輸就是輸在年輕人手上，就是輸給亡國感。

對於選前與黨路線不同，如今要求回黨，是否被質疑選前背叛黨，選後又說要改革黨？鍾說，選前不是他背叛黨，是高層背叛黨，因黨章就是一中各表，今天若不能捍衛中華尊嚴，也愧對孫中山、蔣經國；今天談的是路線，九二共識如同一國兩制，不奮起捍衛黨綱的一中各表、不捍衛中華民國尊嚴，都是以前黨領導人失職，他才是服膺黨綱的黨支持者。

由於黨員入黨辦法規定自行退黨者，兩年後才能申請入黨。去年7月宣布退黨的鍾小平說，他知道規定，但他並沒退黨，因為依規定，退黨要寄出申請文件、黨證，他並沒寄出，因此不是退黨，而是「被退黨」，因此會申復重新恢復黨籍。

(中時 )