75歲的許姓老翁充滿感恩地說，平時獨居在家心情難免落寞，大家的關心慰問，讓他心中充滿感激、溫暖。（淡水警提供／戴上容新北傳真）

歲末年終，淡水警與地方民代16日上午關懷獨居老人與中低收入戶家庭，將地方鄞山寺提供的紅包、白米、泡麵及乾糧等物資，逐一親自送到需要關懷的民眾手中，讓寒冷的歲末年終裡，讓大家能提前感受到溫暖。

淡水警表示，關懷活動已邁入第10個年 16日上午與新任立法委員洪孟楷、新北市議員蔡錦賢、陳偉杰、鄭戴麗香、鄭宇恩等議員，及鄞山寺主委練瑞銘、志工隊等，前往弱勢民眾家中送上紅包、白米等物資。

75歲的許姓老翁充滿感恩地說，平時獨居在家心情難免落寞，大家的關心慰問，讓他心中充滿感激、溫暖，感謝警方除關懷慰問，同時也告知防竊、反詐騙資訊，避免鮮少接觸社會資訊的長者受騙。

淡水警分局表示，獨居長者孤苦無依在家，除轄區員警多加拜訪關心，在春節闔家團圓之際，更應主動加強關懷，適時表達警察歲末溫馨情懷，也呼籲民眾主動發掘亟需照顧的弱勢家庭及長者，將相關訊息通知區公所、社福單位或聯繫警方，讓大家能在寒冬中安心過個好年。

(中時 )