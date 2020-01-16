長榮集團大房三兄弟爭權風暴愈演愈烈，二子張國明、吳景明及李寬量等董事今日召開記者會也同時在各報刊登全版廣告指控張榮發基金會董事長鍾德美濫權，希望教育不依法終結改選亂風。張榮發基金會發佈聲明表示，吳景明及李寬量於各大報刊登荒誕不實的廣告，張榮發基金會表示該篇廣告內容謬誤百出，與事實真相不符，且張國政及張國明意圖以「家天下」觀念把持張榮發基金會，完全違背財團法人法精神，還找特定媒體到場，製造悲情衝突畫面。

聲明中指出，董事任期為3年，沒有違法修章，吳景明及李寬量指鍾德美為張榮發基金會的「萬年董事長」，根本子虛烏有。鍾德美已於所召開的5次董事會提出改選董事議程，但張國明、吳景明、李寬量等多位董事惡意缺席杯葛，造成董事改選未完成。這些董事期待的就是盡一切方法，不惜犧牲掉基金會，達到其取得長榮集團經營權目的，這也是教育部多次發函要求張榮發基金會完成董事改選的原因。

該廣告內容指出，鍾德美多次唆使保全暴力阻擋董事開會，張榮發基金會明確表示，從來沒有不讓董事進場。反倒是張國明等董事數次意圖以暴力或其他方式夾帶非董事人員入場，並在2020年1月8日董事會當天，獨家通知某媒體到場，刻意面對鏡頭咆哮，製造悲情衝突畫面讓媒體拍攝，嚴重混淆視聽，導致會議無法順利進行。

也因部分董事惡意杯葛，導致無法以「特別決議」完成董事改選難題，依據財團法人法第45條第4項規定，鍾德美乃依法報請主管機關教育部許可，以「普通決議」二分之一之出席門檻改選董事，希望能夠改變目前的窘境，該案目前尚待教育部核准中。

(時報資訊)