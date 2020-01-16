台灣5G首波數量競標今(16)日宣告結標，本次五家電信業者總計歷經27日的競逐，以總標金1380.81億元結標，創下台灣頻譜競標最高紀錄。

本次5G競價是自108年12月10日開始進行，原先NCC預計標金為440億元，惟五家電信業者陷入互咬的金錢競逐，也使得最終標金衝上1380.81億元。

本次標金衝上台灣頻譜競標的天價，光是熱門頻段3500MHz因為本次只釋出270MHz頻，故帶動標金衝上1364.33億元，已經超越2013年4G首波釋照的1186.5億元，可說是總標金墊高的主要關鍵。

以各家業者拿下的頻段情況來說，龍頭中華電(2412)以456.75億元拿下3500MHz的90MHz頻寬，並以6.18億元拿下28000MHz的600MHz頻寬，總計標金462.93億元；遠傳(4904)則在3500MHz頻寬砸下406億元，拿下頻寬80MHz，並在28000MHz以4.12億元拿下頻寬400MHz；台灣大則是在3500MHz拿下60MHz，得標金額304.5億元，28000MHz則拿下頻寬200MHz、得標金額2.06億元；另外，台灣之星則在3500MHz暫時得標頻寬40MHz、得標金額197.08億元。

惟本次競標中僅亞太電(3682)退出3500MHz的激烈戰場，僅在28000MHz取得頻寬400MHz，得標價4.12億元。

台灣將本次5G競標分為二個階段，今日結束的是第一階段的頻寬競標，接下來將舉辦第二階段競標，讓業者確定決定頻段的位置。

(時報資訊)