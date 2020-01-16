台股走出史上最長萬點行情，一方面國際經濟情勢溫和成長，全球低利率環境帶來充沛資金行情；另一方面因台灣企業本身表現亮麗，台股體質已不同，競爭力與殖利率吸引外資。元大投信提醒，台股體質轉變，投資態度及方法也要跟著改變。建議看待台股的眼光從衝刺資本利得轉向專注穩健經營，與股東分享利潤的企業。

元大投信表示，台灣上市企業目前有幾個特色，一、高股息：根據彭博資訊資料，台股近十年平均殖利率4%以上，在全球居前，尤其2013年以來，企業獲利表現與發放的現金股利穩健成長。二、優質：全球首個企業永續投資評比指標DJSI成立20年，每年超過上千家企業受邀評比，僅前10%企業能入選為成分股，台灣企業入選家數持續成長，2019年共23家入選，入選新興市場指數的企業家數共計22家，全球第一。三、龍頭：台灣擁有科技島美名，為全球科技產業重要供應鏈所在，在傳統產業中包含製鞋紡織等各領域也有多家台灣之光，都是該領域雄霸一方的龍頭企業。

由於台灣許多優質龍頭企業進入穩健成長期，重視環境永續、社會責任與公司治理，重視股東權益，樂於與股東分享利潤，每年穩健配息，不但吸引外資，國內也有許多存股族樂於擁抱優質台股當作儲蓄。

(時報資訊)