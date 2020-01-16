今年過年來得特別早，下周五(1/24)就是除夕夜了！上班族辛苦了一整年，終於迎來企業發放年終獎金的時刻，有鑑於歷年二月基金正報酬機率高，摩根投信建議投資人，在扣除支應年關必要花費和負債後，應透過投資來活化年終獎金，建議可配置多重債券型基金，在波動和報酬之間找到滿足點，讓年終有感過好年！若年前有變現需求，則需留意各類型基金贖回至入帳所需時間。

摩根環球債券收益型產品經理陳若梅指出，只要選擇長線趨勢向上的市場，透過定期定額投資，不論行情如何波動，淨值上揚時，雖買到較少單位數，但淨值下跌時，反倒能增加購買單位數，長線下來成本及風險自然平均分攤。

統計過去十年在台核備銷售的各類型基金，超過九成的基金類型在二月份的基金績效都紅通通，包括股票型基金和債券型基金類型在內，都有約九成能繳出正數的平均報酬佳績。展望2020年全球景氣溫和增長，只要能善用年終獎金展開投資的第一步，就有機會讓資產有進一步茁壯的空間。

不過，今年農曆春節年假長達七天，不少投資人也會擔心假期之間一旦有風吹草動將讓基金有蒙受損失的可能，陳若梅建議，這時可以透過廣納全球逾1,600檔標的的多重債券型基金，這類型基金的三年波動度接近投資級企業債，卻能提供投資人逼近新興債和高收益債的收益率，兼容各債券的優點，為投資人在波動和報酬之間找到滿足點，創造「雙贏」的投資局面。

(時報資訊)