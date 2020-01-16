《日股》日股近持平，機械股走弱 11:592020/01/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在美中兩國簽署了首階段貿易協議以緩解長達18個月的貿易戰後，周四日股幾近持平，日經225指數早盤收漲0.14%，為23,950.90點。東證一部指數跌0.05%，為1730.15點。 分析師表示，美中首階段貿易協議相關題材此前已充分反應，日股表現淡靜不令人意外。 日本工具機製造商協會（Japan Machine Tool Builders'Association）公布去年12月訂單額初值年減33.6%，受此打擊，工廠自動化機械製造商表現疲弱。 (時報資訊) #日股 #協議 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》國定假日，日股休市 08:352020/01/13 財經 美學者：簽署貿易協定不代表貿易戰結束 10:562020/01/14 兩岸 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 11:422020/01/14 國際 《日股》美中局勢樂觀＋日圓走弱，日股觸及4周新高 12:162020/01/14 財經 《日股》美中貿易局勢樂觀，日經指數收漲0.73％ 15:572020/01/14 財經 沒打完！貿易協議簽署前 陸《陶然筆記》透露新關鍵 07:002020/01/15 國際 僵局！美陸第一階段貿易協議 降關稅未達共識 09:282020/01/15 國際 《日股》對美中協議的不安升高，日經指數早盤收跌0.46％ 11:252020/01/15 財經 《日股》憂美中貿易局勢，日經指數連3漲止步 15:402020/01/15 財經 中美簽協議前 人幣小幅回貶 04:092020/01/16 話題觀察 財經熱門新聞 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 陸美簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 川普要去北京 下一輪談判快了？陸官媒打臉 - 財經 台積電去年Q4超標！營收、獲利同創新高 EPS 4.47元 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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