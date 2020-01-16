在美中兩國簽署了首階段貿易協議以緩解長達18個月的貿易戰後，周四日股幾近持平，日經225指數早盤收漲0.14%，為23,950.90點。東證一部指數跌0.05%，為1730.15點。

分析師表示，美中首階段貿易協議相關題材此前已充分反應，日股表現淡靜不令人意外。

日本工具機製造商協會（Japan Machine Tool Builders'Association）公布去年12月訂單額初值年減33.6%，受此打擊，工廠自動化機械製造商表現疲弱。

(時報資訊)