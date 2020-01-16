新北市立委第7選區，國民黨派出柯志恩挑戰民進黨立委羅致政，最終羅以82764票（柯獲70659票） 順利連任。柯形象清新、學經歷豐富且立場貼近年輕人，備受各界愛戴，落選也讓許多人惋惜不已，直呼「最大遺珠」。卸任在即，柯發文盼國民黨大破大立，否則「未來恐怕神仙也難救了！」

柯志恩在臉書發文，直言：「即將卸任立委職務，大批的媒體來採訪國民黨的種種問題，如今慘敗的國民黨有如進入加護病房，這次若無法大破大立，未來恐怕神仙也難救了！」

話鋒一轉，柯志恩感性道：「首先感謝4年來媒體朋友對我的照顧，且常常扛著攝影機走到青島二館來採訪，未來受訪機會不若過往，但該表達的我也不會沉默。」緊接，柯表示：「媒體問到下一屆國民黨主席最適人選，我認為若一開始想到任何主席都要面對開門七件事茶米油鹽醬醋茶，要背負千萬的人事開支，則人選當然會受到侷限。然而，如果真用在野的思維，是否有還要維持偌大的門面與組織架構？如果決心打掉重建，或許黨主席人選可以有不同的思考。」

不僅如此，柯志恩更指出：「最重要還是黨的核心價值與兩岸政策論述，改名與否其實是假議題，因為不是改名叫『劉德華』就真的變成『劉德華』。老店不是不能賦予新的思維與風格，就看主事者有無這個腦袋了！」

文章一出，迴響熱烈，迅速獲得近7000人按讚與近400則留言，網友紛紛回應：「你很棒！新北市民損失，他們是人在福中不知福！」「期待破除舊有大黨思維重新改造，讓中壯年輕世代接手，不再心慈手軟，開創歷史新局！」「好好休息，準備再出發，希望下次看見妳，可以稍微圓潤一點」、「這麼優秀優質的立委無法進立院，台灣是怎麼了？」「委員應該放黨內，參與改造、培訓更多優秀青年同志」、「老師最棒了！我最的愛立委！我們的國家真的很需要像您一樣的政治人物！」

(中時電子報)