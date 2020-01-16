氣象局提醒學測日，南北溫度大不同。(圖/摘自報天氣-中央氣象局臉書)

中央氣象局表示，明(17)日東北季風增強或大陸冷氣團南下，周五開始北台灣明顯轉冷，北部高溫將暴跌7°C，這一波冷氣團，周六、日清晨最冷，中部以北及東北部低溫12-14°C，空曠地區可能只剩11°C。

氣象局表示，周五冷空氣將升級為大陸冷氣團等級，這一波最冷時刻為周六、周日清晨，中部以北及東北部低溫約12-14°C，北台灣空曠地區更下探11°C，南部及花東則為15-16°C。

降雨方面，周五清晨到白天水氣較明顯，桃園以北有降雨機會，明天傍晚之後轉為局部零星雨，只有東北部及基隆北海岸有雨。周五、周六(17、18日)學測，氣象局也特別提醒，尤其18日早起出門的考生，可能遇上12~13°C的低溫，要注意保暖，並攜帶雨具。

下周二(21日)起東北季風減弱，氣溫回升；21日、22日兩天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。23日至25日東北季風再增強，北台灣又轉涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

(中時電子報)