斐姓移工行凶後，翻越工廠2公尺高的蛇籠圍牆逃逸。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆工業區昨晚發生凶殺案，3名越南籍移工酒後因口角引發糾紛，35歲斐姓凶嫌持刀砍死武姓及黃姓同事，武男的妻子黃女出手阻止手也受傷，凶嫌翻越工廠圍牆逃逸，仍被麻豆分局員警於廠區草叢尋獲逮捕，全案正由檢警調查中。

據了解，28歲武姓死者與受傷黃女是夫妻，31歲黃姓死者是受傷黃女的堂哥。斐姓凶嫌昨晚酒後先去找黃男，兩人吵起架來，斐嫌隨手拿起菜刀丟向黃男，但未丟中，在多名同事勸架後斐嫌先回房休息。

但黃男疑心有不甘，找妹婿一起到斐嫌的住房理論，雙方又起衝突，經勸架後同事黃、武已準備離開，斐男竟持刀追出，在走道先刺倒武男。

黃男則逃到黃姓堂妹住的女生宿舍躲藏，斐男竟持刀闖進女舍，踹開房門後向黃男右頸砍去，上前阻止的黃女右手也受傷。

警消獲報到場搶救，將黃姓、武姓移工緊急送往麻豆新樓醫院、佳里奇美醫院救治，但仍宣告不治。

麻豆移工酒後背後行凶刺殺同事，踹門再殺1人。

斐姓移工行凶後，翻越工廠2公尺高的蛇籠圍牆逃逸，躲在圍牆外的草叢，麻豆警分局啟動快打部隊圍捕，30多人展開搜索，凶嫌最後跑累了倒地被壓制逮捕。

由於斐嫌翻牆時蛇籠刺網割傷手腳，警方將他送醫包紮後，帶回分局戒護，檢警目前也回現場勘查，以釐清案發原因。

(中時 )