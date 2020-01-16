維冠大樓地震倒塌，民事判賠7億。

發生在2016年的0206台南大地震，造成維冠大樓受災戶共115人死亡，維冠負責人林明輝為首等5人皆入獄，首件民事賠償16日出爐，154位受災戶委託消基會提告請求損害賠償加懲罰性賠償共35億，台南地院一審判7億63萬3274元，消基會律師團考慮上訴。

永康區大灣段的維冠大樓在1992年興建，2016年2月6日因地震倒塌，死亡115人，遭質疑施工設計有問題造成，案經審理，台南地院認定維冠大樓因結構計算、繪製建築設計圖、施工、監造等錯誤缺失致發生倒塌。

全案被告包括林明輝、建築師張魁寶、鄭進貴、經理洪仙汗與大合公司技師鄭東旭與大合鑽探公司，其中林明輝等5人均已入獄。林明輝從羈押到2017年9月21日轉受刑人身分服刑，其餘被告均在去年3月4日入監。

全案民事部分共提出5件求償案，包括民眾自提2件國賠案、法扶提出刑事附帶民事案、檢察署代位求償補償金與154位受災戶委託消基會主張的賠償案。

消基會律師提出分為兩大部分，包括損害賠償5億多元與懲罰性賠償29億多元，共主張賠償35億元。

台南地院審理的消基會賠償案16日最先出爐，法官在消基會提出損害賠償方面，扣除無證據部分，共判賠4億多元。另提出的懲罰性賠償方面，則認定被告為過失非故意，判賠2.9億。維冠大樓倒塌案首件民事賠償一審判賠共7億多元。

審判長林雯娟向消基會律師補充說明，判決7億多元內，其中雙腿截肢的受災戶洪家益，因提出成大醫院證明喪失勞動能力74％，認定他所留存的身體機能難以因應一般日常生活，已喪失全部勞動能力，針對他1224萬求償金額已全數判賠。

針對台南地院一審判決，消基會委託律師許宏吉表示，將帶回討論後，再決定是否上訴。

(中時 )